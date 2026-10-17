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दिनेशपुर में पुलिस-एसओजी की मुठभेड़: शॉर्प शूटर के पैर में गोली लगी, तमंचा-कारतूस के साथ दबोचा

Sat, 17 Oct 2026 10:54 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 17 Oct 2026 10:54 AM IST
सार

दिनेशपुर में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की शॉर्प शूटर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त असलहों की डीलिंग करता था और उसी सिलसिले में दिनेशपुर आया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

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Police-SOG encounter in Dineshpur
दिनेशपुर में शॉर्प शूटर से मुठभेड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिनेशपुर में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की शॉर्प शूटर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त असलहों की डीलिंग करता है और उसी सिलसिले में दिनेशपुर आया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

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