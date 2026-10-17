दिनेशपुर में पुलिस-एसओजी की मुठभेड़: शॉर्प शूटर के पैर में गोली लगी, तमंचा-कारतूस के साथ दबोचा

दिनेशपुर में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की शॉर्प शूटर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त असलहों की डीलिंग करता है और उसी सिलसिले में दिनेशपुर आया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

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