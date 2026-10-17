दिनेशपुर में पुलिस-एसओजी की मुठभेड़: शॉर्प शूटर के पैर में गोली लगी, तमंचा-कारतूस के साथ दबोचा
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 17 Oct 2026 10:54 AM IST
सार
दिनेशपुर में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की शॉर्प शूटर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त असलहों की डीलिंग करता था और उसी सिलसिले में दिनेशपुर आया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।
विज्ञापन
विस्तार
दिनेशपुर में देर रात पुलिस और एसओजी टीम की शॉर्प शूटर से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त असलहों की डीलिंग करता है और उसी सिलसिले में दिनेशपुर आया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।
विज्ञापन