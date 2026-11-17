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ट्रिपल जंप के पुरुष वर्ग में 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर के आरक्षी सौरभ राणा ने पहला स्थान हासिल किया। इसी वाहिनी के आरक्षी आशुतोष आर्या दूसरे और 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के आरक्षी बिशन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में नैनीताल जनपद की महिला आरक्षी भारती ने बाजी मारी। 40वीं वाहिनी हरिद्वार की सरिता रावत दूसरे और प्रियंका रावत तीसरे स्थान पर रहीं। भाला फेंक के महिला वर्ग में 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर की महिला आरक्षी पूजा बिष्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया। 40वीं वाहिनी की अनुराधा दूसरे और 31वीं वाहिनी की पुष्पा धामी तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग में देहरादून के आरक्षी यशजीत कुमार ने बाजी मारी। 40वीं वाहिनी के अंकित बिष्ट दूसरे और 46वीं वाहिनी के संदीप बिष्ट तीसरे स्थान पर रहे।