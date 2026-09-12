Udham Singh Nagar News: नर्सिंग होम सील, निजी अस्पताल का ओटी और आईसीयू बंद कराया

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को जसपुर क्षेत्र में अपंजीकृत चिकित्सालयों के खिलाफ अभियान चलाया। एसीएमओ डाॅ. हरीश पांडेय के नेतृत्व में टीम ने करीब दस चिकित्सालयों का निरीक्षण किया।भूतपुरी मार्ग स्थित एनएम नर्सिंग होम में टीम को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर नर्सिंग होम सील कर दिया गया। इसी मार्ग पर स्थित पब्लिक हॉस्पिटल की ओटी और आईसीयू को भी सील किया गया। अन्य संस्थानों को आवश्यक दस्तावेज और व्यवस्थाएं पूरी करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए। टीम में सीएमएस डाॅ. डीएम गहलोत और डाॅ. जितेंद्र पंकज आदि शामिल रहे।