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पुलिस की ओर से जारी रूट प्लान के तहत गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से निकाली जाने वाली शोभायात्रा को देखते हुए किच्छा रोड पर राधा स्वामी सत्संग फ्लाईओवर, काशीपुर रोड पर एमीनेटी स्कूल फ्लाईओवर, रामपुर बाईपास और नैनीताल रोड पर पार्ले चौक से भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी वाहन पास भी निरस्त रहेंगे। नैनीताल, हल्द्वानी, पंतनगर से रामपुर, दिल्ली, काशीपुर और हरिद्वार जाने वाले वाहनों को पार्ले चौक से रिंग रोड के रास्ते निकाला जाएगा। काशीपुर और हरिद्वार की ओर से आवाजाही करने वाले वाहन एमीनेटी स्कूल से रिंग रोड को भेजा जाएंगे। दिल्ली, रामपुर और मुरादाबाद से आने वाले वाहन रामपुर बाईपास से रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। खटीमा, सितारगंज, किच्छा को जाने वाले वाहनों को राधा स्वामी सत्संग फ्लाईओवर की सर्विस लाइन से रिंग रोड पर भेजा जाएगा। शहर के भीतर गावा चौक, डीडी चौक, त्रिशूल चौक, गल्ला मंडी और अग्रसेन चौक समेत कई स्थानों पर जरूरत के अनुसार वाहनों की आवाजाही रोकी और बदली जाएगी। रोडवेज और सिडकुल की बसों को भी वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।शोभायात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए रूट प्लान में बदलाव किया गया है। लोगों से अपील की है कि इस दौरान मुख्य मार्गों पर वाहन ले जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।- अजय गणपति, एसएसपी