Udham Singh Nagar News: फार्म हाउस में घुसा तेंदुआ, दहशत

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फार्म हाउस स्वामी भगवान सिंह भुल्लर ने बताया कि तेंदुए की मौजूदगी से काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। इससे पहले भी तेंदुआ पांच बार उनके फार्म हाउस में घुसकर पांच कुत्तों को निवाला बना चुका है। लगातार तेंदुए की आवाजाही से आसपास के लोगों में भी भय बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने की मांग की है। बन्नाखेड़ा रेंजर नवल किशोर कपिल ने बताया कि तेंदुए के फार्म हाउस में आने की जानकारी मिली है। वन कर्मियों को मौके पर भेजकर जांच की जा रही है। संवादबंडिया में घर के बाहर दिखा तेंदुआमझोला। बंडिया गांव में मंगलवार रात घर के बाहर तेंदुआ दिखने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। तेंदुआ की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बुधवार को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए। तेंदुआ ग्रामीण परगट सिंह के घर के बाहर घूम रहा था। परिवार के लोगों ने सुबह के समय सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तेंदुए को देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी। रेंजर हरेंद्र सिंह बिष्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। संवाद