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रुद्रपुर में तलवारबाजी से दहशत: केतु और अनमोल विश्वास पर ताबड़तोड़ हमला, दोनों गंभीर; इलाके में अफरातफरी

Tue, 15 Sep 2026 11:42 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 15 Sep 2026 11:42 AM IST
सार

रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के गोल मड़ैया चौराहे पर सोमवार देर रात तलवारबाजी की घटना सामने आई। कुछ युवकों ने केतु और अनमोल विश्वास पर तलवारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 

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Allegations of attack on youths with swords in transit camp rudrapur
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के गोल मड़ैया चौराहे पर सोमवार देर रात को तलवारबाजी की घटना  सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने केतु और अनमोल विश्वास नाम के युवकों पर तलवारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

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स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी पुलिस स्तर से पुष्टि नहीं हुई है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सीओ विभव सैनी ने कहा कि विवाद की वजह और हमले में शामिल आरोपियों का पता लगाया जा रहा है।

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