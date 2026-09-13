Udham Singh Nagar News: जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएनसी वार्ड, जनरल वार्ड सहित अन्य कक्षों की व्यवस्थाएं जांची। वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना और उनसे मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी। दवाइयों के स्टॉक, उपकरणों और अन्य अभिलेखों की जांच की। चिकित्सकों और स्टाफ को बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल और जलजनित बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएमओ गोस्वामी ने बताया कि बीते दिनों एक निजी अस्पताल में गर्भपात से संबंधित वीडियो वायरल होने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में संबंधित आशा कार्यकर्ता सरोज यादव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहां सीएमएस डॉ. विनय यादव, डॉ. आकांक्षा आदि रहे।