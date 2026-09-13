Udham Singh Nagar News: एमबीपीजी हल्द्वानी की पुरुष और महिला टीमों ने जीता खिताब

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प्रतियोगिता का शुभारंभ कुविवि के क्रीड़ाधिकारी डॉ. संतोष कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. रवि सहोता, सेवानिवृत प्राचार्य डाॅ. कीर्ति पंत, प्रभारी प्राचार्या डाॅ. दीपिका गुड़िया आत्रेय, क्रीड़ा प्रभारी डाॅ. रमा अरोरा ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में 10 पुरुष और आठ महिला टीमों ने भागीदारी की। महिला वर्ग के पहले मैच में चंद्रावती कॉलेज की टीम ने राधेहरि कॉलेज को हराया। पुरुष वर्ग का पहला मैच पीएनजी कॉलेज रामनगर ने एसआईएमटी काशीपुर को हराकर जीता। अतिथियों ने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहां पर बिरेंद्र शाह, डाॅ. सुरेंद्र सिंह, अनीता बोरा, डाॅ. गीता मेहरा, डाॅ. अंजलि गोस्वामी, डाॅ. रंजना, डाॅ. दीपा चनियाल आदि मौजूद रहे।