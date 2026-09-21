Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,52,000 प्रति किलो

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शिविर

पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।

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प्रशिक्षण

पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

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किसान मेला:

रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।

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सोना - 1,51,000 प्रति 10 ग्राम