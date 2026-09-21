Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 11:44 PM IST
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सोना - 1,51,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,52,000 प्रति किलो
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शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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प्रशिक्षण
पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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किसान मेला:
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,52,000 प्रति किलो
शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
प्रशिक्षण
पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
किसान मेला:
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।