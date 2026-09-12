Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,52,000 प्रति किलो

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लोक अदालत

रुद्रपुर के जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत सुबह 10 बजे से।

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खेल महाकुंभ

रुद्रपुर के राइंका कनकपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ में बालक वर्ग की प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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नामांकन पत्रों की जांच

किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच सुबह 10 बजे से।

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प्रवेश

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।

सोना - 1,59,000 प्रति 10 ग्राम