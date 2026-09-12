Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:18 AM IST
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सोना - 1,59,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,52,000 प्रति किलो
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लोक अदालत
रुद्रपुर के जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
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खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के राइंका कनकपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ में बालक वर्ग की प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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नामांकन पत्रों की जांच
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच सुबह 10 बजे से।
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प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,52,000 प्रति किलो
लोक अदालत
रुद्रपुर के जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के राइंका कनकपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ में बालक वर्ग की प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
नामांकन पत्रों की जांच
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच सुबह 10 बजे से।
प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।