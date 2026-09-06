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बाजपुर: लगातार हो रही बारिश से उफनाई लेवड़ा नदी, हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न, यातायात प्रभावित

Sun, 06 Sep 2026 10:59 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, बाजपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बाजपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 AM IST
सार

बाजपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते लेवड़ा नदी उफान पर आ गई जिससे हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर पानी भर गया। सड़क जलमग्न होने से यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने तथा वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की।

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Levda River overflows due to continuous rain; Haldwani State Highway submerged
बाजपुर में लेवड़ा नदी पानी बढ़ने से हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न। - फोटो : स्वयं

विस्तार
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बाजपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी बढ़ने से हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया।
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 शनिवार को हुई झमाझम बारिश के बाद लेवड़ा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और पानी सड़क पर आ गया। हाईवे पर कई जगह घुटनों तक पानी भरने से छोटे वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी के उफनाने से आसपास के खेतों में भी पानी भर गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने व नदी के पास न जाने की अपील की है।
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