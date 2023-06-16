Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:39 AM IST
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सोना- 1, 50,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,41,000 प्रति किलो
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चौपाल
रुद्रपुर के विकास भवन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत एमयूवाई चौपाल का वर्चुअल शुभारंभ सुबह साढ़े नौ बजे से।
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फुटबाल
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबाल मैच शाम पांच बजे से।
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चांदी- 2,41,000 प्रति किलो
चौपाल
रुद्रपुर के विकास भवन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत एमयूवाई चौपाल का वर्चुअल शुभारंभ सुबह साढ़े नौ बजे से।
फुटबाल
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबाल मैच शाम पांच बजे से।