Udham Singh Nagar News: तीन स्थानों पर लगे स्वास्थ्य शिविर, 1263 मरीजों ने लिया लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:11 AM IST
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काशीपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआखेड़ागंज काशीपुर, उपकेंद्र मसीत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्तिफार्म में शिविर लगाए। सीएमओ डॉ. एसके गोस्वामी के निर्देशन में लगे शिविरों में 1263 मरीजों को ओपीडी सेवाएं प्रदान की गईं। जिनमें 574 पुरुष और 689 महिलाएं शामिल हैं। शिविर में 76 गर्भवतियों की एएनसी जांच की गई और नौ महिलाओं को एमसीपी कार्ड वितरित किए गए। टीबी मुक्त अभियान के तहत कुल 307 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। संवाद
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