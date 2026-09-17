Udham Singh Nagar News: कबड्डी में गोविंदपुर और खो-खो प्रतियोगिता में आनंद खेड़ा रहा चैंपियन

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वहीं, कबड्डी प्रतियोगिता में गोविंदपुर और खो-खो प्रतियोगिता में आनंद खेड़ा की टीम विजेता रही। अंडर-14 आयु वर्ग बालिका वर्ग में 60 मीटर दौड़ में अदिति, 600 मीटर दौड़ में प्राची, लंबी कूद में शगुन कंबोज, ऊंची कूद में शीतल, गोला फेंक में काव्यांजलि, मुर्गा झपट में अलशिफा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, कबड्डी और वॉलीबाल प्रतियोगिता में बराखेड़ा और खो-खो प्रतियोगिता में आनंद खेड़ा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा, ग्राम प्रधान मीना चौधरी और जिला युवा कल्याण अधिकारी भूपेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। संचालन धर्म सिंह ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक खेल समन्वयक नूर आलम, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विपिन गौतम, कुंदन लाल कौशिक, राजकुमार शर्मा, मिनती विश्वास, कामना, वीरेंद्र कुमार, शालिनी आर्य और संदीप कुमार मौजूद रहे। संवाद

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गदरपुर। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे और अंतिम दिन बालिका वर्ग की अंडर-14 और अंडर-19 एथलेटिक्स, कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिताएं हुईं।अंडर-19 बालिका वर्ग के 100 मीटर दौड़ में वैष्णवी, 200 में संजना, 400 में वैष्णवी भट्ट, 3000 मीटर दौड़ में पूजा मेहरा प्रथम रहीं। लंबी कूद में कामना द्विवेदी, ऊंची कूद में सोनी कुमारी, गोला फेंक में तनुजा पांडेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।