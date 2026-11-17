राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन सोमवार को पंतनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कुलपति डॉ. एसके कश्यप और सांसद अजय भट्ट ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के गांधी हाल पहुंचने से पहले ही एक हजार क्षमता वाले हॉल की सभी सीटें भर गईं, जिसके चलते आए छात्र-छात्राएं और प्राध्यापक बिना कार्यक्रम में शामिल हुए वापस लौट गए।

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