काशीपुर शहर के मुरादाबाद रोड स्थित फल मंडी की एक दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

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अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह ने बताया सोमवार देर रात 12:24 बजे सूचना मिली कि फल मंडी की एक दुकान में आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से एक फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकानदार साजिद खान की दुकान में आग लगी थी। फायर कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से एक होजरील फैलाकर पंपिंग कर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। आग से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फायर यूनिट में चालक संदीप शर्मा, फायरमैन राजेश जिनगौड़ी और फायरमैन आकाश गैरोला शामिल रहे।