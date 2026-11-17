काशीपुर: फल मंडी की दुकान में आग लगने से हड़कंप, फायर कर्मियों ने बुझाई आग
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 17 Nov 2026 11:06 AM IST
सार
काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित फल मंडी में साजिद खान नामक दुकानदार की दुकान आग की चपेट में आ गई। सोमवार रात करीब 12:24 बजे सूचना मिलने पर फायर स्टेशन से एक यूनिट मौके पर घटनास्थल के लिए रवाना हुई। फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
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विस्तार
काशीपुर शहर के मुरादाबाद रोड स्थित फल मंडी की एक दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
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अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह ने बताया सोमवार देर रात 12:24 बजे सूचना मिली कि फल मंडी की एक दुकान में आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से एक फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर देखा कि दुकानदार साजिद खान की दुकान में आग लगी थी। फायर कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से एक होजरील फैलाकर पंपिंग कर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। आग से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फायर यूनिट में चालक संदीप शर्मा, फायरमैन राजेश जिनगौड़ी और फायरमैन आकाश गैरोला शामिल रहे।
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