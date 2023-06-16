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Udham Singh Nagar News: नवरात्र से पहले फलों के दामों में उछाल, केला, सेब हुआ महंगा

Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
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Fruit prices surge ahead of Navratri; bananas and apples become costlier.
काशीपुर। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले फलों के दाम में 10 से 50 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो गई। इससे व्रत रखने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू होने से जा रहे हैं। इस दौरान व्रतधारी महिला-पुरुष फलों का प्रयोग पूजा-अर्चना और खाने में करते हैं। ऐसे में पूरे नौ दिनों तक फलों की काफी मांग रहती है।
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फल विक्रेता धर्मवीर सिंह ने बताया कि नवरात्र में मुख्य रूप से केला, सेब और अमरूद की मांग अधिक रहती है। बताया कि दुकानों में केला 40 रुपये से बढ़कर 60-70 रुपये दर्जन, सेब 120 से बढ़कर 150-180 रुपये किलो और अमरूद 80 रुपये से बढ़कर 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। फल विक्रेता मोनिश का कहना है कि मंडियों से ही फल महंगे आ रहे हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि नवरात्रों को देखते हुए जानबूझकर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि प्रशासन को फलों के दामों पर नियंत्रण करना चाहिए।
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