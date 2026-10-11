Udham Singh Nagar News: ऊधमसिंह नगर में धान खरीद सुस्त, अब तक केवल 1722 क्विंटल की खरीद

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खाद्य विभाग के अनुसार, धान बेचने के लिए किसानों को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण के बाद टोकन मिलने पर ही किसान केंद्र पर धान ला सकते हैं। शनिवार से किच्छा मंडी में भी धान खरीद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है लेकिन आवक नहीं बढ़ रही है।विभागीय अधिकारियों का मानना है कि खेतों में अभी फसल की कटाई चल रही है और नमी अधिक होने से किसान धान सुखाने के बाद ही मंडी ला रहे हैं। उधर, दूसरा कारण ये है कि 500 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं होने पर राइस मिलर्स धान खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि, उनकी जमानत राशि को कम कर दिया गया है।जिले में शुक्रवार तक 1722.80 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। किसान पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं। शनिवार से किच्छा में भी खरीद शुरू हो गई है। अन्य केंद्रों पर भी जल्द आवक बढ़ने की उम्मीद है। किसानों से अपील है कि मानक के अनुसार सूखा धान ही केंद्र पर लाएं ताकि उन्हें तुरंत भुगतान मिल सके। - हेमंत जोशी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग