Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में शिवालिक होली माउंट और मारिया असुम्पटा स्कूल की टीम के बीच क्रिकेट सुबह नौ बजे से।

रामलीला

काशीपुर की श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब की रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।

क्रिकेट प्रतियोगिता