Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:00 AM IST
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क्रिकेट प्रतियोगिता
किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में शिवालिक होली माउंट और मारिया असुम्पटा स्कूल की टीम के बीच क्रिकेट सुबह नौ बजे से।
रामलीला
काशीपुर की श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब की रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।
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किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में शिवालिक होली माउंट और मारिया असुम्पटा स्कूल की टीम के बीच क्रिकेट सुबह नौ बजे से।
रामलीला
काशीपुर की श्री रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब की रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।