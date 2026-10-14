फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Farmer leaders arrived at the tehsil headquarters with trolleys heavily loaded with paddy after weighing could not be carried out.

Udham Singh Nagar News: तौल न होने पर धान से भारी ट्राॅलियां लेकर तहसील मुख्यालय पहुंचे किसान नेता

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Farmer leaders arrived at the tehsil headquarters with trolleys heavily loaded with paddy after weighing could not be carried out.
गदरपुर। नवीन अनाज मंडी में धान की तौल न होने से नाराज किसानों ने बुधवार को तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भाकियू से जुड़े किसान नेताओं ने पुलिस के रोकने पर भी रास्ता जाम कर दिया। बाद में एसडीएम से वार्ता के बाद किसानों ने निजी व्यापारी के माध्यम से धान की तौल कराई।
विज्ञापन

ग्राम श्याम नगर निवासी किसान राजकुमार कक्कड़ बुधवार को दो ट्राॅलियों में धान लेकर नवीन अनाज मंडी पहुंचे थे। मंडी में मानक के अनुरूप धान न होने और कच्चे आढ़तियों के खरीद न करने से उनकी तौल नहीं हो पाई। राजकुमार ने इसकी जानकारी भाकियू के कुमाऊं मंडल महासचिव विक्रम सिंह गोराया को दी। गोराया अन्य किसानों के साथ मंडी पहुंचे और दोनों ट्राॅलियों को तहसील मुख्यालय ले आए।
विज्ञापन

तहसील गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। इस पर किसान आक्रोशित हो गए और धान की ट्राॅलियों को रास्ते में खड़ा कर दिया। इससे तहसील का रास्ता बंद हो गया और यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलने पर एसडीएम अमृत शर्मा ने मंडी समिति सचिव आशा गोस्वामी और एसएमआई मनोहर सिंह पंचपाल से बात की। उन्होंने किसानों को तौल कराने का आश्वासन देकर मंडी भेजा, लेकिन मानक के अनुरूप धान न होने से तौल फिर भी नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

धान की तौल न होने से नाराज किसानों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसान नेता विक्रम सिंह गोराया ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन धान खरीद की नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। इनमें युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरपाल सिंह विर्क, बलविंदर सिंह, हैप्पी विर्क, बंटी मैनी, धर्मपाल कंबोज, गुरमीत सिंह और हरीश शर्मा डंपी शामिल थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed