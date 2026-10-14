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Udham Singh Nagar News: रेलवे कर्मचारियों ने एईएन कार्यालय में दिया धरना

Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
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Railway employees staged a protest at the AEN office.
काशीपुर। एनई रेलवे मेंस कांग्रेस ने सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय परिसर में धरना दिया। मंडल मंत्री रजनीश तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आवास समिति और कॉलोनी केयर बैठकों में उठाए गए मुद्दों का निस्तारण नहीं हो रहा है। रेलवे आवासों की मरम्मत में देरी हो रही है। समपार पर स्वच्छ पेयजल नहीं है और यूनियन के पत्रों का लिखित जवाब नहीं दिया जा रहा। अन्य प्रमुख मांगों में टूल रूम निर्माण, रामनगर में दोपहिया पार्किंग और कॉलोनियों में सफाई भी शामिल हैं। वहां शाखा अध्यक्ष नरेश कुमार, शाखा मंत्री सुमित कुमार, मंडल संयुक्त मंत्री सचिन कुमार, संगठन मंत्री गोविंद बिष्ट, नवनीत कुमार, भानु प्रताप, संदीप कुमार, सलमान, महेश कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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