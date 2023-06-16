Udham Singh Nagar News: गड्ढामुक्त नहीं हो पा रही मयूर विहार जाने वाली सड़क

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मेलाघाट मुख्य रोड स्थित राजीव नगर चौराहे से बग्गा कालोनी, मयूर विहार होते हुए गोसीकुआं को जाने वाली सड़क के किनारे सिंचाई नहर की कवरिंग का कार्य भी अधूरा पड़ा है। सड़क पर पहले ही कई गड्ढे बने थे। मानसून के दौरान हुई बारिश से इनकी चौड़ाई बढ़ गई है। गड्ढों से बचने के लिए दोपहिया वाहन चालक सड़क किनारे नहर कवरिंग के लिंटर से जोखिम उठाकर गुजर रहे हैं। बरसात का मौसम खत्म होने के बावजूद अभी तक सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। खस्ताहाल सड़क के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है।कोट-सड़क के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे क्षेत्रवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। -नीरज अग्रवाल, ईई, लोक निर्माण विभाग, खटीमाकोटनहर कवरिंग का फेज वन का कार्य पूरा हो चुका है। करीब 1300 मीटर नहर की कवरिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में करीब 1500 मीटर नहर को कवर किया जाएगा। इसकी डीपीआर भेजने की तैयारी चल रही है। - हेमंत गंगवार, जेई, सिंचाई विभाग, खटीमा