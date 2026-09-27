ऊधमसिंह नगर: पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी मौके से फरार; पुलिस दे रही दबिश

सुल्तानपुर पट्टी से बाजपुर की ओर करीब छह किमी दूर किनौरी-छोई मार्ग पर स्थित एक फार्म हाउस में मूल रूप से बदायूं के अलीनगर निवासी 40 वर्षीय राजू पुत्र खिमानी सिंह काम करता था। शुक्रवार रात फार्म हाउस में उसका शव लहूलुहान हालत में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी स्वप्न किशोर सिंह और कोतवाल नरेश चौहान भी फोर्स के साथ वहां पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के छोटे भाई मुन्ना ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात बड़े भाई खूबसिंह और राजू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद के बाद खूबसिंह घर से निकल गया जबकि कुछ देर बाद राजू खेत की रखवाली के लिए फार्म हाउस पर चला गया। भतीजी रूपा ने राजू को फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। अनहोनी की आशंका पर वह फार्म हाउस पहुंची तो राजू लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पलिस उसे अस्पताल ले गई। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

विज्ञापन