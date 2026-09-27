Udham Singh Nagar News: अजय अध्यक्ष, प्रवेश महामंत्री और राजेंद्र कोषाध्यक्ष बने

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नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौंदी गई जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि राइस मिलर्स की समस्याओं और हितों को लेकर सभी मिलर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया जाएगा। आवश्यक मुद्दों पर शासन-प्रशासन से वार्ता कर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। यहां गगन गर्ग, देवीशंकर, पवन अग्रवाल, विजय गर्ग, कैलाश अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, अमित जिंदल, सचिन अग्रवाल, सुमित श्यामपुरिया, श्याम गर्ग, मनदीप गुगलानी, श्याम घई आदि मौजूद रहे।

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रुद्रपुर। रुद्रपुर नगर राइस मिलर्स एसोसिएशन में नई कार्यकारिणी के गठन हुआ। चुनाव अधिकारी कैलाश अग्रवाल की देखरेख में सर्वसम्मति से अजय बंसल को नगर अध्यक्ष, प्रवेश गोयल को महामंत्री तथा राजेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया।