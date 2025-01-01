Udham Singh Nagar News: सैंपल देकर आठ दिन का इंतजार, फिर भी नहीं मिल रही जांच रिपोर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज जांच के लिए आते हैं लेकिन स्टाफ की कमी और अव्यवस्था के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने अस्पताल पहुंचकर ब्लड जांच व्यवस्था की पड़ताल की। वहां जांच कराने आए मरीजों से बातचीत के दौरान कई खामियों की जानकारी मिली। कई लोग जांच रिपोर्ट हासिल करने के लिए कतार में लगे थे लेकिन इनमें से अधिकांश को खाली हाथ लौटना पड़ा। ब्लड जांच करने वाले कर्मचारियों ने भी स्टाफ की कमी के कारण दिक्कत होने की बात कही। कुछ मरीज सैंपल देने के बावजूद निजी लैब से जांच कराने को मजबूर हो रहे हैं।कोटआठ दिन पहले खून की जांच कराई थी लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली। कभी सर्वर डाउन तो कभी मशीन खराब होने की बात कही जा रही है। रोजाना लाइन में लगने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। -गुरुबिंदर कौर, ग्रीन पार्ककोटतीन दिन पहले जांच के लिए खून का सैंपल दिया था। तब से रोज रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल आ रहा हूं। रोजाना रिपोर्ट तैयार नहीं होने की बात कहकर वापस भेज रहे हैं। -सुरेंद्र कुमार, शिवनगरकोट::ब्लड जांच रिपोर्ट तय समय पर मरीजाें को देने का प्रयास किया जा रहा है। तीन शिफ्ट में स्टाफ लगाया गया है। कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी तो उसका भी निदान किया जाएगा। -डॉ. एएम शर्मा, प्रमुख अधीक्षक।