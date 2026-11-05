Udham Singh Nagar News: शांतिपुरी में 50 दुग्ध उत्पादकों को बांटा दिवाली बोनस

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शांतिपुरी। सूर्यनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50 दुग्ध उत्पादकों को 60,920 रुपये का दिवाली बोनस वितरित किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन कर उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। बोनस वितरण में पुष्पा देवी प्रथम, शांति देवी द्वितीय व तारा देवी तृतीय रहीं। वहां समिति अध्यक्ष विक्रम मेहता, सचिव खीम सिंह दानू, दीपक मेहता खीम सिंह मेहता, नंदन टाकुली, कुशल दानू, रघुवीर कोरंगा, सुरेंद्र दानू आदि थे। संवाद