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Udham Singh Nagar News: शांतिपुरी में 50 दुग्ध उत्पादकों को बांटा दिवाली बोनस

Thu, 05 Nov 2026 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:43 AM IST
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Diwali bonus distributed to 50 milk producers in Shantipuri
शांतिपुरी। सूर्यनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50 दुग्ध उत्पादकों को 60,920 रुपये का दिवाली बोनस वितरित किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन कर उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। बोनस वितरण में पुष्पा देवी प्रथम, शांति देवी द्वितीय व तारा देवी तृतीय रहीं। वहां समिति अध्यक्ष विक्रम मेहता, सचिव खीम सिंह दानू, दीपक मेहता खीम सिंह मेहता, नंदन टाकुली, कुशल दानू, रघुवीर कोरंगा, सुरेंद्र दानू आदि थे। संवाद
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