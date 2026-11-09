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ऊधमसिंह नगर: कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू; कोई जनहानि नहीं

Mon, 09 Nov 2026 11:17 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 09 Nov 2026 11:17 AM IST
सार

गदरपुर के डोंगपुरी गांव में रविवार रात कबाड़ गोदाम में आग लग गई। सूचना से अफरा-तफरी मच गई। गदरपुर और रुद्रपुर से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई।

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Fire breaks out at scrap warehouse in Dongpuri Gadarpur
कबाड़ के गोदाम में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर शहर के गदरपुर के डोंगपुरी गांव में रविवार रात कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर गदरपुर और रुद्रपुर से दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

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जानकारी के अनुसार, आठ नवंबर की रात अग्निशमन विभाग को डोंगपुरी स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। गोदाम अब्दुल अली पुत्र मोहम्मद अली का बताया गया है। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी महेश चंद के निर्देश पर गदरपुर पटाखा बाजार में तैनात दमकल यूनिट और रुद्रपुर से एक अन्य फायर यूनिट को मौके पर भेजा गया।

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दमकल कर्मियों ने पंपिंग कर आग को पूरी तरह बुझा दिया। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, गोदाम में रखे कबाड़ को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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गदरपुर के डोंगपुरी गांव में रविवार रात कबाड़ गोदाम में आग लग गई। सूचना से अफरा-तफरी मच गई। गदरपुर और रुद्रपुर से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई।
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