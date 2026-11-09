Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   A rocket hit a restaurant and caused a fire in kashipur

ऊधमसिंह नगर: रेस्टोरेंट में रॉकेट घुसने से लगी आग, तीन हट जलीं

Mon, 09 Nov 2026 11:28 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 09 Nov 2026 11:28 AM IST
सार

काशीपुर के निझरा में दीवाली की रात रेस्टोरेंट में रॉकेट घुसने से आग लगी। तीन हट जलीं, स्थानीय लोगों और फायर टीम ने बुझाया। कोई जनहानि नहीं हुई। 

विज्ञापन
A rocket hit a restaurant and caused a fire in kashipur
दीवाली की रात एक रेस्टोरेंट में रॉकेट घुसने से आग लग गई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशीपुर शहर के ग्राम निझरा में दीवाली की रात एक रेस्टोरेंट में रॉकेट घुसने से आग लग गई। आग रेस्टोरेंट के तीन हट में लगी, जिसे समय रहते ही स्थानीय लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया।

विज्ञापन

अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि 8 नवंबर की रात 10.38 बजे सूचना मिली कि ग्राम निझरा में एक फैमिली रेस्टोरेंट में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन से 1 फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि आग फैमिली रेस्टोरेंट की छत पर बनी तीन हट में लगी थी, जिसे फायर यूनिट के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से बुझा लिया गया था। आग में कोई जनहानि नहीं हुई।

विज्ञापन

दूसरी ओर, परमानंदपुर में एक मकान में आग लगी थी। फायर स्टेशन काशीपुर से अग्निशमन वाहन घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पर फायर यूनिट के पहुंचने से पूर्व ही स्थानीय लोगों ने आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया था। आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed