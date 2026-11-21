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जसपुर। भरतपुर-मेघावाला मंडल के ग्राम बाबरखेड़ा में भाजपा का शक्ति केंद्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद के उपाध्यक्ष डॉ.यूनुस चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मिशन 2027 के लिए संगठन की रणनीति, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।