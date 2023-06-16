Udham Singh Nagar News: सीएचसी शक्तिफार्म में जल्द शुरू होगी डेंटल सुविधा

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सीएचसी में डेंटल सेवा शुरू होने से मरीजों को दांतों के एक्स-रे, जांच और मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज होगा। सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव ने बताया कि इन दिनों मशीनों को स्थापित कराया जा रहा है। सीएचसी में डेंटल सुविधा शुरू कराने के पीछे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की भूमिका अहम रही है। अस्पताल के उच्चीकरण के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सीएमओ को अस्पताल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे।इनसेटडेंटल सर्जन की पहले ही हो चुकी है तैनातीसितारगंज। सीएचसी के उच्चीकरण के बाद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ा है। अस्पताल में डेंटल सर्जन डॉ. महिमा रावत की तैनाती भी की जा चुकी है। मशीनें लगते ही मरीजों को उनकी सेवाएं मिलने लगेंगी। संवाद