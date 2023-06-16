Udham Singh Nagar News: सीएचसी शक्तिफार्म में जल्द शुरू होगी डेंटल सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 22 Sep 2026 12:05 AM IST
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सितारगंज। सीएचसी शक्तिफार्म में जल्द ही डेंटल उपचार की सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल में डेंटल से संबंधित आवश्यक मशीनें और उपकरण पहुंच चुके हैं। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होते ही मरीजों को दांतों की जांच और उपचार की सुविधा शुरू हो जाएगी। मरीजों को सितारगंज या निजी क्लीनिकों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
सीएचसी में डेंटल सेवा शुरू होने से मरीजों को दांतों के एक्स-रे, जांच और मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज होगा। सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव ने बताया कि इन दिनों मशीनों को स्थापित कराया जा रहा है। सीएचसी में डेंटल सुविधा शुरू कराने के पीछे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की भूमिका अहम रही है। अस्पताल के उच्चीकरण के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सीएमओ को अस्पताल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे।
इनसेट
डेंटल सर्जन की पहले ही हो चुकी है तैनाती
सितारगंज। सीएचसी के उच्चीकरण के बाद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ा है। अस्पताल में डेंटल सर्जन डॉ. महिमा रावत की तैनाती भी की जा चुकी है। मशीनें लगते ही मरीजों को उनकी सेवाएं मिलने लगेंगी। संवाद
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सीएचसी में डेंटल सेवा शुरू होने से मरीजों को दांतों के एक्स-रे, जांच और मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज होगा। सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव ने बताया कि इन दिनों मशीनों को स्थापित कराया जा रहा है। सीएचसी में डेंटल सुविधा शुरू कराने के पीछे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की भूमिका अहम रही है। अस्पताल के उच्चीकरण के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सीएमओ को अस्पताल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे।
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डेंटल सर्जन की पहले ही हो चुकी है तैनाती
सितारगंज। सीएचसी के उच्चीकरण के बाद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ा है। अस्पताल में डेंटल सर्जन डॉ. महिमा रावत की तैनाती भी की जा चुकी है। मशीनें लगते ही मरीजों को उनकी सेवाएं मिलने लगेंगी। संवाद
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