उत्तराखंड: नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की रुद्रपुर में मौत, लंबे समय से थे बीमार

नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है।

मूलरूप से रामनगर निवासी पवन कुमार कंबोज पुत्र हरिनाम सिंह 2006 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह नैनीताल में तैनात थे। बताया गया कि पवन पिछले काफी समय से बीमारी से परेशान चल रहे थे। बुधवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें पहले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनका उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उन्होंने दम तोड़ दिया।

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पवन पहले हल्द्वानी में पुलिस विभाग में तैनात रहे थे। इसके बाद उनका तबादला नैनीताल जिले में हुआ था। वर्तमान में वह नैनीताल पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर सेवाएं दे रहे थे। पवन कुमार अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी गृहिणी हैं। उनका 15 वर्षीय बेटा और 12 वर्षीय बेटी है। सीओ विभव सैनी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।