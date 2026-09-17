बाजपुर में चोरी: खिड़की तोड़कर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण उड़ाए, परिवार था बाहर; पुलिस जांच में जुटी

बाजपुर शहर में अज्ञात चोरों ने एक घर की खिड़की तोड़कर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार घर पर नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन