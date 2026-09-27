खटीमा: जीएसटी के छापे के विरोध में कांग्रेस का धरना, विधायक कापड़ी ने व्यापारियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप

छोटे और मध्यम व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के नाम पर की जा रही छापेमारी और कथित उत्पीड़न के विरोध में रविवार को शहीद स्मारक स्थल पर विधायक भुवन कापड़ी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

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विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले युवाओं के रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर उन्हें परेशान किया, इसके बाद किसानों को लगातार संकट और कर्ज की ओर धकेला और अब छोटे व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार किसानों से उनकी उपज सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी उपज के उचित मूल्य और खाद जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान हैं। अब व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।विधायक ने कहा कि एक ओर बड़े-बड़े पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए जा रहे हैं और दूसरी ओर छोटे व्यापारियों और किसानों से उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर देवेंद्र कन्याल, उमेश राठौर, अमन अरोरा, नासिर खान, रेहान अंसारी, दीपक चंद, पंकज टम्टा, राजकिशोर सक्सेना, ताहिर, अरफात, अय्यूब, नूर मोहम्मद, आसिफ, फईम,सतपाल राणा, नरेंद्र आर्य, नवीन जोशी, लक्ष्मण राणा,बादल सक्सेना, कांता प्रसाद, विक्रम सिंह, वीरेंद्र राज, पूरन मेहता, तरणवीर सिंह आदि थे।