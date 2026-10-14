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उत्तराखंड: बीजेपी के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, कई दिग्गज नेता शामिल

Wed, 14 Oct 2026 01:32 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 14 Oct 2026 01:32 PM IST
सार

काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक एवं प्रभारी वर्ग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। 

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CM Pushkar singh Dhami reached the two-day state assembly expansion program of BJP in kashipur
बीजेपी के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के दो दिवसीय प्रदेश विधानसभा विस्तारक एवं प्रभारी वर्ग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश प्रभारी राम माधव, राष्ट्रीय नेता अरविंद मेनन, सांसद बांसुरी स्वराज, प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल, कुंदन परिहार और प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट मौजूद रहे।

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