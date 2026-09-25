खटीमा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन
खटीमा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और उत्थान में उनके योगदान को याद किया।
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खटीमा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को खटीमा में मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन हर जनसेवक के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका मानना था कि किसी भी राज्य या समाज की प्रगति का मापदंड उसकी शीर्ष ऊंचाइयां नहीं,बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की स्थिति से तय होता है। हमारी सरकार उनके अन्त्योदय के विचार को अपना मूल मंत्र मानकर हर गरीब,किसान,महिला और युवा के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य,मेयर विकास शर्मा,ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम,जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया,एसएसपी अजय गणपति आदि थे ।