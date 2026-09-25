खटीमा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन

खटीमा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को खटीमा में मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया।

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