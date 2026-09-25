Udham Singh Nagar News: होम्योपैथिक विभाग में रोजाना सौ मरीज करा रहे इलाज

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काशीपुर। एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय स्थित होम्योपैथिक विभाग हर महीने 1000 से 1500 से अधिक मरीजों का उपचार कर रहा है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉ. पुष्कर पांगती के बताया कि विभाग में अब प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। यहां जुकाम, गठिया (अर्थराइटिस), त्वचा रोग, महिला रोग और पेट संबंधी बीमारियों का किया जा रहा है। संवाद