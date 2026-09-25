खटीमा: कैटल कैचर से गौशाला तक पहुंचाए जाएंगे निराश्रित पशु, खटीमा नगर पालिका ने किया वाहन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हल्दीघेरा गांव में हाईटेक गोशाला का लोकार्पण किए के बाद नगर पालिका ने निराश्रित पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने की पहल शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी कैटल कैचर वाहन (पशु पकड़ने वाला वाहन) का शुभारंभ किया।

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इसके साथ ही नगर क्षेत्र में घूम रहे निराश्रित पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया गया। पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर क्षेत्र की सीमा में घूम रहे निराश्रित पशुओं को पकड़कर सुरक्षित रूप से गौशाला तक पहुंचाया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नगर क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की समस्या को कम करने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है।निराश्रित पशुओं की सुरक्षा और नगरवासियों को पशुओं से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।कैटल कैचर वाहन के माध्यम से नगर क्षेत्र के निराश्रित पशुओं को व्यवस्थित तरीके से गौशाला पहुंचाया जाएगा। वहां पर प्रदीप ठाकुर, कृष्णा, विजय, गौरव, शिवम कुमार, नीरज, नरेंद्र गुप्ता, राजीव कुमार, काशी, अमरजीत, राजा, विक्रम, आनंद, अमन, देव, राकेश, शिवम, रविंद्र, सुरेंद्र आदि थे।