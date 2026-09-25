रुद्रपुर: एसबीएस पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बजा, नामांकन शुरू होते ही नारेबाजी से गूंजा परिसर

एसबीएस पीजी कॉलेज रुद्रपुर में शुक्रवार सुबह छात्रसंघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही परिसर में चुनावी हलचल तेज हो गई। सुबह 10 बजे से ही विभिन्न पदों के दावेदार अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचने लगे। समर्थकों की भीड़ और नारेबाजी से परिसर में चुनावी माहौल नजर आया।

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अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे छात्र नेताओं ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू की। कई दावेदारों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे, जिससे कॉलेज परिसर में चहल-पहल बढ़ गई। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने पक्ष में समर्थन जुटाते भी नजर आए।नामांकन प्रक्रिया दोपहर तक जारी रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। 28 सितंबर को प्रचार समाप्त होगा। 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन शुरू होने के साथ ही छात्रसंघ चुनाव का मुकाबला अब खुलकर सामने आने लगा है।