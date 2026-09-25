फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Student union elections intensify in SBS PG College Rudrapur

रुद्रपुर: एसबीएस पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बजा, नामांकन शुरू होते ही नारेबाजी से गूंजा परिसर

Fri, 25 Sep 2026 12:28 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 25 Sep 2026 12:28 PM IST
सार

एसबीएस पीजी कॉलेज रुद्रपुर में शुक्रवार सुबह छात्रसंघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही परिसर में चुनावी हलचल तेज हो गई। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचे और नामांकन पत्र जमा किए।

विज्ञापन
Student union elections intensify in SBS PG College Rudrapur
एसबीएस पीजी कॉलेज रुद्रपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एसबीएस पीजी कॉलेज रुद्रपुर में शुक्रवार सुबह छात्रसंघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही परिसर में चुनावी हलचल तेज हो गई। सुबह 10 बजे से ही विभिन्न पदों के दावेदार अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचने लगे। समर्थकों की भीड़ और नारेबाजी से परिसर में चुनावी माहौल नजर आया।

विज्ञापन


अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे छात्र नेताओं ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू की। कई दावेदारों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे, जिससे कॉलेज परिसर में चहल-पहल बढ़ गई। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने पक्ष में समर्थन जुटाते भी नजर आए।
विज्ञापन


नामांकन प्रक्रिया दोपहर तक जारी रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। 28 सितंबर को प्रचार समाप्त होगा। 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन शुरू होने के साथ ही छात्रसंघ चुनाव का मुकाबला अब खुलकर सामने आने लगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed