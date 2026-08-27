उत्तराखंड: जेसीज पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री युवा मंथन, छात्रों ने सीएम के सामने रखे सवाल

जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में मुख्यमंत्री युवा मंथन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के सवाल सुने। विद्यार्थियों ने अपने प्रश्नों, विचारों, जिज्ञासाओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं को उनके समक्ष रखा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा मंथन पहल का उद्देश्य युवाओं और राज्य के नेतृत्व के बीच संवाद को सशक्त बनाना, युवाओं की आकांक्षाओं को समझना तथा उन्हें राज्य के विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव सुरजीत सिंह ग्रोवर ने मुख्यमंत्री को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान एवं स्नेह की प्रतीक एक सुंदर पेंटिंग स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट की।कार्यक्रम ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि उत्तराखंड की प्रगति में युवाओं की भूमिका अत्यंत अहम है। उनके विचार, सपने और नवाचार राज्य के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्र-छात्राओं से मिले और सेल्फी भी खिंचवाई।