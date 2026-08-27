रुद्रपुर: अस्पताल बदहाली पर ज्ञापन देने गए पूर्व विधायक ठुकराल हिरासत में, सीएम दौरे से पहले पुलिस का एक्शन

रुद्रपुर जिला अस्पताल की बदहाली और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देने जा रहे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के रुद्रपुर पहुंचने के मद्देनजर पुलिस ने पूर्व विधायक को पहले नजरबंद किया था।

विज्ञापन

बताया गया कि पूर्व विधायक जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, महिला प्रसव विशेषज्ञ की कमी, दवाओं की किल्लत और मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिलने का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहते थे। उनका आरोप है कि जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जिससे गरीब मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पुलिस ने पूर्व विधायक को काफी समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद वह समर्थकों के साथ पैदल निकलने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जिला अस्पताल में गरीबों के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।