Udham Singh Nagar News: मेडिकल कॉलेज में होगी सर्वाइकल कैंसर जांच,

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कैंसर ओपीडी प्रभारी डॉ. वंदना शुक्ला ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस है। मौसम के बदलाव के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इसे देखते हुए ओरल, सर्वाइकल और स्तन कैंसर की जांच के लिए स्थायी व्यवस्था की गई है। कॉलेज में पैप स्मीयर और एचपीवी-डीएनए टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। अलग से सर्वाइकल वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने बताया कि यह सुविधा शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह की एडवांस जांच के लिए महिलाओं को हल्द्वानी या निजी लैब का रुख करना पड़ता था।कोट:नई पहल से गरीब महिलाओं को निःशुल्क जांच मिल सकेगी। कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही चल सकेगा। -डॉ. एसके गोस्वामी, सीएमओ।