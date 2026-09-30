Udham Singh Nagar News: मेडिकल कॉलेज में होगी सर्वाइकल कैंसर जांच,
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:13 AM IST
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रुद्रपुर। मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला अस्पताल में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए नई पहल शुरू हो गई है। इसके तहत पैप स्मीयर, एचपीवी और एचपीवी-डीएनए टेस्ट के लिए विशेष कैंसर ओपीडी शुरू की गई है जिसमें रोजाना 300 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है।
कैंसर ओपीडी प्रभारी डॉ. वंदना शुक्ला ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस है। मौसम के बदलाव के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इसे देखते हुए ओरल, सर्वाइकल और स्तन कैंसर की जांच के लिए स्थायी व्यवस्था की गई है। कॉलेज में पैप स्मीयर और एचपीवी-डीएनए टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। अलग से सर्वाइकल वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने बताया कि यह सुविधा शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह की एडवांस जांच के लिए महिलाओं को हल्द्वानी या निजी लैब का रुख करना पड़ता था।
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कोट:
नई पहल से गरीब महिलाओं को निःशुल्क जांच मिल सकेगी। कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही चल सकेगा। -डॉ. एसके गोस्वामी, सीएमओ।
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कैंसर ओपीडी प्रभारी डॉ. वंदना शुक्ला ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी वायरस है। मौसम के बदलाव के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इसे देखते हुए ओरल, सर्वाइकल और स्तन कैंसर की जांच के लिए स्थायी व्यवस्था की गई है। कॉलेज में पैप स्मीयर और एचपीवी-डीएनए टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। अलग से सर्वाइकल वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने बताया कि यह सुविधा शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह की एडवांस जांच के लिए महिलाओं को हल्द्वानी या निजी लैब का रुख करना पड़ता था।
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कोट:
नई पहल से गरीब महिलाओं को निःशुल्क जांच मिल सकेगी। कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही चल सकेगा। -डॉ. एसके गोस्वामी, सीएमओ।