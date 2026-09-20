Udham Singh Nagar News: नवनिर्मित स्टैंड पर बढ़ी बसों की आवाजाही, यात्रियों को मिल रहा लाभ

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बीते 31 जुलाई को सीएम धामी ने परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की मौजूदगी में रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। स्टेशन प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि स्टैंड पर प्रतिदिन 60 से 70 बसों की आवाजाही दर्ज की जा रही है। वर्तमान में बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय और दिव्यांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां से प्रतिदिन पंजाब, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़, पटियाला और अमृतसर के लिए बस सेवाएं संचालित हो रही हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को जल्द ही कैंटीन की सुविधा भी मिलने वाली है। स्थानीय लोगों ने दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि रुद्रपुर-काशीपुर रोड पर सांयकाल में बसों की कमी रहती है। उनका कहना था कि बसों के रूट और संख्या बढ़ने से बस स्टैंड क्षेत्र के लिए प्रमुख परिवहन केंद्र बन सकता है।

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गदरपुर। गदरपुर के नवनिर्मित स्टैंड पर बसों का संचालन शुरू हो गया है। शहर से तीन किमी दूर बने स्टैंड का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक मिल रहा है। ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए शहर जाने से निजात मिली है।