सड़क दुर्घटना: नीलगाय को बचाने में टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलटा, नेपाल के 12 श्रद्धालु घायल

सितारगंज रोड के पिपलिया मोड़ के पास सोमवार तड़के नीलगाय को बचाने के प्रयास में नेपाल के श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 12 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि नीलगाय की मौत हो गई। सभी घायलों को पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई।

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जानकारी के अनुसार, बस रविवार को नेपाल से श्रद्धालुओं को लेकर रुपैडिहा से हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी। बस में 18 लोग सवार थे और सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सोमवार तड़के करीब ढाई बजे पिपलिया मोड़ के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने बस मोड़ दी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलभट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायल श्रद्धालुओं में शिव कुमारी, वाणी राणा, गीता चौहान, टीका कुमार, प्रकाश खादरा, कुशल थापा समेत 12 लोग शामिल हैं।