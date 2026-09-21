Udham Singh Nagar News: 422वां प्रकाश दिवस और ग्रंथी स्थापना दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 01:16 AM IST
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बाजपुर। नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 422वां प्रकाश दिवस और ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा साहिब जी का ग्रंथी स्थापना दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित गुरमति समागम में दूरदराज से संगत ने पहुंचकर गुरु चरणों में शीश नवाया।
रविवार को आयोजित समागम में अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत विशेष दीवान सजाए गए। सिख पंथ के रागी, ढाडी और कीर्तनी जत्थों ने गुरबाणी और गुरु इतिहास का गुणगान किया। समागम में दरबार साहिब के ज्ञानी राजदीप सिंह, हजूरी रागी भाई कमलजीत सिंह, ढाडी जत्था मोगा के भाई बलकरन सिंह बाज, हजूरी कीर्तनी जत्थे के भाई सोहन सिंह और भाई इकबाल सिंह ने विशेष रूप से हाजिरी भरी। रागी जत्थों ने गुरु साहिब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए संगत को गुरवाणी के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वहां रणधीर सिंह, तेजेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह, मंगत सिंह, भूपेंद्र कौर, सुरेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह आदि रहे। संवाद
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रविवार को आयोजित समागम में अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत विशेष दीवान सजाए गए। सिख पंथ के रागी, ढाडी और कीर्तनी जत्थों ने गुरबाणी और गुरु इतिहास का गुणगान किया। समागम में दरबार साहिब के ज्ञानी राजदीप सिंह, हजूरी रागी भाई कमलजीत सिंह, ढाडी जत्था मोगा के भाई बलकरन सिंह बाज, हजूरी कीर्तनी जत्थे के भाई सोहन सिंह और भाई इकबाल सिंह ने विशेष रूप से हाजिरी भरी। रागी जत्थों ने गुरु साहिब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए संगत को गुरवाणी के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वहां रणधीर सिंह, तेजेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह, मंगत सिंह, भूपेंद्र कौर, सुरेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह आदि रहे। संवाद
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