ऊधमसिंह नगर: किच्छा-सिरौलीकलां में पालिका चुनाव की तैयारी पूरी, कल 63,831 मतदाता डालेंगे वोट

नगर पालिका किच्छा और नगर पंचायत सिरौलीकलां में मंगलवार को (कल) मतदान होना है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों निकायों में 52240 मतदाता प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे।

विज्ञापन

सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने नवीन फल मंडी किच्छा में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, हाई मास्क लाइट और पार्किंग व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान एसएसपी अजय गणपति, एसडीएम गौरव पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगरपालिका प्रशासन के अनुसार किच्छा में कुल 52240 मतदाता हैं। इनमें 25,207 महिला, 27,029 पुरुष और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। वहीं सिरौलीकलां में 11,591 मतदाता हैं, जिनमें 5435 महिला और 6156 पुरुष मतदाता हैं। खास बात यह है कि 2018 में सिरौलीकलां क्षेत्र किच्छा नगर पालिका के अधीन था, लेकिन अलग नगर पंचायत बनने के बाद यहां के लोग पहली बार अपना चेयरमैन चुनेंगे।