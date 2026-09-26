फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Brother-in-law sentenced to 20 years in prison for misdeed minor sister-in-law in rudrapur

रुद्रपुर: नाबालिग साली से दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल का कारावास, वर्ष 2020 में लूटी थी अस्मत

Sat, 26 Sep 2026 05:12 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 26 Sep 2026 05:12 PM IST
सार

रुद्रपुर में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) संगीता आर्य की अदालत ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Brother-in-law sentenced to 20 years in prison for misdeed minor sister-in-law in rudrapur
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) संगीता आर्य की अदालत ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

वर्ष 2020 में रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी शांहजहांपुर निवासी अंकुर के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद वह बेटी को लेकर रुद्रपुर में ही किराये पर रहने लगा। इसी बीच उसका घर लाना जाना लगा रहा। नौ फरवरी को उनकी बेटी अपने ससुराल गई हुई थी।

विज्ञापन


आरोप था कि अंकुर नाबालिग साली को मॉल घुमाने के बहाने अपने किराये के कमरे पर ले गया। वहां दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने और परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। परिजनों को पीड़िता की स्थिति संदिग्ध लगी तो पूछताछ में उसने घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) संगीता आर्य की अदालत में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने करीब आठ गवाह पेश किए। ब
विज्ञापन
विज्ञापन


चाव पक्ष ने पारिवारिक अनबन, दहेज विवाद और रंजिश के चलते झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के बयान को विश्वसनीय माना। न्यायाधीश संगीता आर्य ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसकी जमानत निरस्त कर जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं, अदालत ने पीड़िता को जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं और साथ ही राज्य सरकार को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed