दोहरा दर्द: आठ माह की गर्भ में बच्ची की मौत के बाद महिला की भी जान गई, मुरादाबाद अस्पताल में चल रहा था इलाज

बाजपुर के थापा नगला बेरिया निवासी 30 वर्षीय कमलजीत कौर की मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पांच दिन पहले उसके गर्भ में आठ माह की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विज्ञापन





परिजनों के अनुसार कमलजीत का विवाह छह साल पहले गूलरभोज के रोशनपुर निवासी गुरमीत सिंह से हुआ था। रक्षाबंधन पर वह मायके आई थी और परिजनों से राखी बंधवाई थी। अगले दिन ससुराल पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पति पर मारपीट करने और अवैध संबंधों के विरोध में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में चौकी में तहरीर भी दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग शव उन्हें सौंपकर फरार हो गए। मृतका के तीन और चार साल के दो बच्चे हैं।