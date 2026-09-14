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दोहरा दर्द: आठ माह की गर्भ में बच्ची की मौत के बाद महिला की भी जान गई, मुरादाबाद अस्पताल में चल रहा था इलाज

Mon, 14 Sep 2026 01:16 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 14 Sep 2026 01:16 PM IST
सार

30 वर्षीय कमलजीत कौर की मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पांच दिन पहले उसके गर्भ में आठ माह की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई।

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After the death of her eight-month-old baby girl the woman also died in rudrapur

विस्तार
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बाजपुर के थापा नगला बेरिया निवासी 30 वर्षीय कमलजीत कौर की मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पांच दिन पहले उसके गर्भ में आठ माह की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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परिजनों के अनुसार कमलजीत का विवाह छह साल पहले गूलरभोज के रोशनपुर निवासी गुरमीत सिंह से हुआ था। रक्षाबंधन पर वह मायके आई थी और परिजनों से राखी बंधवाई थी। अगले दिन ससुराल पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पति पर मारपीट करने और अवैध संबंधों के विरोध में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में चौकी में तहरीर भी दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग शव उन्हें सौंपकर फरार हो गए। मृतका के तीन और चार साल के दो बच्चे हैं।

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