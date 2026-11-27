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बृहस्पतिवार को सम्मेलन का शुभारंभ आईसीएआर के डीडीजी (कृषि शिक्षा) डॉ. यशपाल सिंह मलिक, कुलपति डॉ. एसके कश्यप, एएलडीआई अध्यक्ष डॉ. बीपी सिंह और पुस्तकालय प्रभारी डॉ. एससी त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। सम्मेलन की स्मारिका और शोध पत्रों का विमोचन हुआ। डॉ. मलिक ने कहा कि एआई कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। दशकों के शोध और आंकड़ों का विश्लेषण एआई से कम समय में किया जा सकता है जिससे नई तकनीकों व नीतियों के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार का केंद्र हैं। इन्हें एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ना जरूरी है।पशुओं के तनाव की पहचान करेगा एआई ऐपसम्मेलन में विद्यार्थियों ने विकसित एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लाइव-हाई (लाइव स्टॉक हीट इंटेलिजेंस) का प्रदर्शन किया। यह ऐप तापमान और आर्द्रता सूचकांक सहित पशुओं के शारीरिक मापदंडों के आधार पर गर्मी और ठंड से होने वाले तनाव की पहचान करेगा। इससे पशुपालकों और पशु चिकित्सकों को समय रहते उपाय करने में मदद मिलेगी। कुलपति डॉ. कश्यप ने कहा कि एआई की उपयोगिता को समझना और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना जरूरी है। विवि के 95 प्रतिशत शिक्षक एआई पर प्रशिक्षण ले चुके हैं। डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि विवि पुस्तकालय में 4.30 लाख पुस्तकें, पत्रिकाएं, ई-संसाधन और 25 हजार से अधिक शोध प्रबंध उपलब्ध हैं।