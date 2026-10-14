Udham Singh Nagar News: उधमसिंह नगर में सेवा सेतु अभियान से 767 लाभांवित

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रुद्रपुर। सेवा सेतु अभियान के तहत उधमसिंह नगर में तीन स्पेशियलिटी कैंप लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इन कैंपों में 767 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। इनमें 296 पुरुष और 471 महिलाएं शामिल थीं। सीएमओ डॉ. एसके गोस्वामी ने बताया कि कैंप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरिया दौलत (बाजपुर), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ा रुद्रपुर और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिडोरी (नानकमत्ता) में आयोजित हुए। एनसीडी स्क्रीनिंग में 232 लोगों की हाइपरटेंशन और इतनी ही संख्या में लोगों की डायबिटीज की जांच हुई। 232 लोगों की ओरल कैंसर, 74 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और 46 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 39 नई गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच हुई। 87 एएनसी चेकअप किए गए और 12 एमसीपी कार्ड बांटे गए। 58 किशोरियों को माहवारी स्वच्छता पर काउंसिलिंग दी गई। ब्यूरो