Udham Singh Nagar News: 33 विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
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नानकमत्ता। गुरुनानक इंटर कॉलेज के 33 विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में चयन हुआ है। शनिवार को विद्यालय में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य तरसेम सिंह ने बताया कि विद्यालय के कक्षा छह से नौ तक के विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन हुआ है। वहां गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के प्रबंधक रंजीत सिंह ढिल्लो, अध्यापक संपूर्ण सिंह, हरपाल सिंह, तजिंदर सिंह, डॉ. प्रशांत विश्वास, दीवान धामी, ललिता राणा, सर्वजीत कौर, सपना कौर आदि रहे। संवाद
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